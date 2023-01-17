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Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів у ПВК "Вагнера"

Він також заперечив повідомлення про присутність групи "Вагнера" в Сербії.

Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів у ПВК "Вагнера"
Фото: Новинарня

Президент Сербії Александар Вучич закликав Росію перестати вербувати сербів на війну в Україні в складі ПВК "Вагнера". Він розкритикував російські сайти і сторінки в соцмережах, де сербською мовою публікують заклики приєднатися до "вагнерівців", пише Reuters із посиланням на заяву в ефірі телебачення.

"Чому ви, з "Вагнера", закликаєте когось із Сербії, якщо знаєте, що це незаконно?" – звернувся Вучич. 

Сербський очільник заперечив повідомлення про присутність групи "Вагнера" на території його країни. 

Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, її основним торговим партнером та інвестором, але вона також є традиційним союзником Росії. 

Попри те, що Белград неодноразово засуджував вторгнення Росії в ООН та на кількох інших міжнародних форумах, він також відмовився запроваджувати санкції проти Москви.

Минулого тижня радник Держдепартаменту США Дерек Чолле висловив занепокоєння діяльністю російського ПВК “Вагнер” та її спробами завербувати найманців у Сербії та інших країнах світу.

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