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Мер Первомайського на Харківщині пропонує перейменувати місто

Назву мають обрати жителі населеного пункту.

Мер Первомайського на Харківщині пропонує перейменувати місто
Раніше місто називалося Лихачеве
Фото: wikipedia.org

Мер міста Первомайський Харківської області Микола Бакшеєв запропонував перейменувати населений пункт.

"Первомайський - більшовицька та російськомовна назва. Перейменування просто необхідне", - написав він у фейсбуці.

Бакшеєв зазначив, що в Україні не було жодного "Первомайська" у дорадянський час. Назва з’явилася з приходом більшовиків у процесі русифікації.

Відповідно, перейменування важливе в рамках декомунізації і дерусифікації. За словами Бакшеєва, цізакони мають виконуватись.

Крім того, нагадав мер, на мапі України радянської доби є десятки "Первомайськів". Так, за радянських часів було чотири міста "Первомайськ" та "Первомайський", 19 населених пунктів із назвою "Первомайський", дев'ять "Первомайських районів", 10 населених пунктів, що мали назву "Первомайське".

"Після перейменування міста мешканці територіальної громади не матимуть фінансових витрат, адже змінювати документи на майно чи землю, а також оновлювати реєстрацію не потрібно", - додав Бакшеєв.

Нагадаємо, 24 червня 1952 року селище Лихачеве (Олексіївського р-ну) також було перейменоване на Первомайський.

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