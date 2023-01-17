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Росія знову здійснила масований обстріл Херсона

Даних про потерпілих поки не навели. 

Росія знову здійснила масований обстріл Херсона
Обстріли Херсона (ілюстративне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Вранці 17 січня російська армія вчинила черговий масований обстріл Херсона. 

Про це близько 11 години повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський у Телеграм. Він закликав містян якнайменше перебувати на відкритому просторі. 

За минулу добу ворог відкривав вогонь по звільненій частині області 102 рази.

"Сьогодні це абсолютний антирекорд", – написав він. 

Нагадаємо, за неділю ворог 90 разів відкривав вогонь по Херсонській області. В Херсоні цілили в житлові квартали, зокрема будівлю Червоного Хреста. 

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