Росія знову здійснила масований обстріл Херсона

Даних про потерпілих поки не навели.

Вранці 17 січня російська армія вчинила черговий масований обстріл Херсона.

Про це близько 11 години повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський у Телеграм. Він закликав містян якнайменше перебувати на відкритому просторі.

За минулу добу ворог відкривав вогонь по звільненій частині області 102 рази.

"Сьогодні це абсолютний антирекорд", – написав він.

Нагадаємо, за неділю ворог 90 разів відкривав вогонь по Херсонській області. В Херсоні цілили в житлові квартали, зокрема будівлю Червоного Хреста.