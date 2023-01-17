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Росіяни за добу більше 100 разів обстріляли Херсонщину

Росіяни за добу більше 100 разів обстріляли Херсонщину
Херсонщина (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

За минулу добу російські окупаційні війська 102 рази обстріляли територію Херсонської області.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

"102 зафіксовані обстріли по території деокупованої частини Херсонської області минулої доби. Сьогодні це абсолютний антирекорд. Попри це Херсонщина відновлюється, і цей процес не зупинити будь-яким терором. Все буде Україна!", - написав він.

Нагадаємо, протягом 15 січня російська армія 90 разів атакувала Херсонську область. Зокрема 41 раз вона стріляла по житлових кварталах Херсона.

Менше ніж за дві доби росіяни вбили на Херсонщині чотири людини.

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