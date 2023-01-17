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У середу тепература в Україні підніметься до + 10

Дощитиме у західних областях.

У середу тепература в Україні підніметься до + 10

17 і 18 січня в Україні у західній областях дощитиме.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

У Карпатах і на Закарпатті значний дощ, вночі з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Лише 18 січня на Лівобережжі невеликі опади, переважно у вигляді дощу; очікується підвищення температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 4-10° , у південній частині вночі 3-9° тепла, вдень 10-15°, в Криму до 19°.

19 січня у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатах і на Закарпатті помірні, місцями значні опади); на решті території без істотних опадів.

Вітер в Україні південно-східний та південний, 7-12 м/с, 17-18 січня місцями пориви 15-20 м/с.

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