У західних та південних областях сьогодні падатиме дощ та мокрий сніг

Температура вдень до від 4 морозу до 9° тепла.

У четвер, 12 січня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише у південно-західних областях вдень місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах та на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південних областях 0-5° тепла; в західних областях, на півдні Одещини та в Криму – 4-9° тепла.

У Київській області стовпчики термометрів покажуть 0-4° морозу; у Києві – 1-3° морозу.