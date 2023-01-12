Американська компанія Maxar опублікувала у Твіттері супутникові знімки міста Соледар на Донеччині, де зараз тривають запеклі бої – від 1 серпня 2022 року і 10 січня 2023 року.

Фото показують масштаб руйнувань у місті.

Фото: twitter.com/Maxar Соледар Донецької області, 1 серпня 2022 року

Фото: Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року

Фото: twitter.com/Maxar Соледар Донецької області, 1 серпня 2022 року

Фото: twitter.com/Maxar Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року

Вночі 11 січня російські окупанти заявили про повне захоплення Соледара. “Вагнерівці” опублікували фото нібито з соледарської шахти, але СтратКом ЗСУ спростував їх перебування там.