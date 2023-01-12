Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
ГоловнаСуспільствоВійна

Опубліковано супутникові знімки Соледара, які показують масштаб руйнувань у місті

Фото оприлюднила американська компанія Maxar.

Опубліковано супутникові знімки Соледара, які показують масштаб руйнувань у місті
Фото: з відкритих джерел

Американська компанія Maxar опублікувала у Твіттері супутникові знімки міста Соледар на Донеччині, де зараз тривають запеклі бої – від 1 серпня 2022 року і 10 січня 2023 року.

Фото показують масштаб руйнувань у місті.

Соледар Донецької області, 1 серпня 2022 року
Фото: twitter.com/Maxar
Соледар Донецької області, 1 серпня 2022 року
Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року
Фото: Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року
Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року
Соледар Донецької області, 1 серпня 2022 року
Фото: twitter.com/Maxar
Соледар Донецької області, 1 серпня 2022 року
Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року
Фото: twitter.com/Maxar
Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бойовики ПВК "Вагнера" намагаються прорвати оборону і повністю захопити Соледар.

Вночі 11 січня російські окупанти заявили про повне захоплення Соледара. “Вагнерівці” опублікували фото нібито з соледарської шахти, але СтратКом ЗСУ спростував їх перебування там.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також