Американська компанія Maxar опублікувала у Твіттері супутникові знімки міста Соледар на Донеччині, де зараз тривають запеклі бої – від 1 серпня 2022 року і 10 січня 2023 року.
Фото показують масштаб руйнувань у місті.
Фото: twitter.com/Maxar
Соледар Донецької області, 1 серпня 2022 року
Фото: Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року
Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року
Фото: twitter.com/Maxar
Соледар Донецької області, 1 серпня 2022 року
Фото: twitter.com/Maxar
Соледар Донецької області, 10 січня 2023 року
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бойовики ПВК "Вагнера" намагаються прорвати оборону і повністю захопити Соледар
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Вночі 11 січня російські окупанти заявили про повне захоплення Соледара. “Вагнерівці” опублікували фото нібито з соледарської шахти, але СтратКом ЗСУ спростував їх перебування там.