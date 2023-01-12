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Норвегія передала українським прикордонникам більше ста генераторів

Норвегія продовжує допомагати Україні у відбитті російської агресії. 

Норвегія передала українським прикордонникам більше ста генераторів
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Українські прикордонники отримали понад 100 генераторів від Норвегії.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

“У рамках співпраці з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам, Держприкордонслужба отримала обладнання для забезпечення підрозділів охорони кордону”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг. Зокрема, Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон, які будуть встановлені на звільнених територіях України.

Раніше повідомлялось, щщо Норвегія передала Україні ще 10 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, які вже надіслані до нашої країни.

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