Це тимчасові конструкції, які підходять для пересування вантажівок.

В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон. Мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції, які підходять для пересування важких транспортних засобів - вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо.

Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції.

Невдовзі Укравтодор очікує мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.

Нагадаємо, що Чернігівська область отримала конструкції трьох мостів від французької гуманітарної місії, які встановлять замість зруйнованих внаслідок бойових дій.

Також Чехія надасть Україні ще 12 мостів для відновлення проїзду на деокупованих територіях.