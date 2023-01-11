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В одній із країн НАТО Укроборонпром почав випускати 82-мм осколкові міни

Кількість осколків від таких мін - у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна.

В одній із країн НАТО Укроборонпром почав випускати 82-мм осколкові міни
Фото: Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних мін.

Про це йдеться на сайті концерну.

Боєприпаси на потужностях однієї з країн-членів НАТО. 

В Укроборонпромі зазначили, що удосконалена міна є у рази кращою за штатну. 

"Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", - йдеться в повідомленні.

Як передбачено стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. Тим часом в удосконаленого боєприпасу, цифри становлять відповідно 460, 140 та 69 осколків. 

Фото: Укроборонпром

В держконцерні додали, що ця артилерійська осколкова міна призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Укроборонпром розробляє для ЗСУ унікальний дрон з можливістю повернення.

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