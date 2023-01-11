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Підприємства Аurum Group сплатили близько 162 млн грн податків у 2022 році Новини компаній

Збитки компанії склали понад 10 млн грн.

Підприємства Аurum Group сплатили близько 162 млн грн податків у 2022 році

За результатами роботи у воєнному 2022 році українська багатопрофільна промислово-інвестиційна Група Aurum cплатила податки у розмірі близько 162 млн грн, забезпечила робочими місцями 925 співробітників та продовжує вести операційну діяльність на підконтрольній Україні території.

«Як і для багатьох бізнесів країни, цей рік видався надзвичайно складним для нас. Збитки компанії склали понад 10 млн.грн. Проте завдяки безпосередній допомозі акціонера та професійності менеджменту на підприємствах, ми змогли сплатили усі податки та у повному обсязі. Загальна сума склала близько 162 млн. грн, у тому числі майже 3 млн. грн – військовий збір, – повідомив генеральний директор Aurum Group Андрій Жарій, – Наразі ми забезпечуємо 925 робочих місць, продовжуємо працювати, займатися благодійністю та виплачувати заробітну плату мобілізованим співробітникам».

Як повідомлялося раніше, промислово-інвестиційна група Аurum втратила понад 40% бізнесу через війну, під окупацією опинилися 5 підприємств промислової галузі Аurum Group, розташовані в Луганській області, та всі підприємства аграрного сектору у Запорізькій та Харківській областях.

Aurum Group експортує продукцію до Східної Європи та Близького Сходу.

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