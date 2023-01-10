НБУ закликав міжнародні банки і страховиків нарешті покинути російський та білоруський ринки

Банки, які входять до міжнародних фінансових груп, ухвалили рішення про пільгові умові кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції".

Національний банк України знову закликав міжнародні банки і страховиків російський та білоруських ринки.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole... Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим", - наголосили у фінустанові.

Нацбанк був стурбований рішенням банків, які входять до міжнародних фінансових груп, про пільгові умові кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції".

В НБУ назвали це ще одним свідченням тощо, що "заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ".

"Вони (міжнародні фінустанови - Ред.) залишаються активними учасниками банківського ринку РФ, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви ЛНР та ДНР як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права", - наголосили в Нацбанку.

Фінустанова знову звернулася до керівництва міжнародних банківських груп, наголосивши, що ті, залишаючись в РФ, "обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів".

Також НБУ пригрозив, що звернеться із запитами до "відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп".

Нагадаємо, торік у листопаді прем'єр Денис Шмигаль заявив - Україна розраховує, що в 9-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії буде передбачено повне повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян РФ.