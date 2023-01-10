За підтримку армії РФ: NOVUS, Auchan та VARUS позбавляються продукції Bonduelle

Мережі супермаркетів NOVUS, Auchan та VARUS прибирають із своїх полиць продукцію компанії Bonduelle, яка підтримує окупаційні війська РФ.

Про це повідомляє пресцентр НАЗК.

"Декілька днів тому НАЗК закликало ввести санкції проти компанії спонсора-війни. Так, мережі супермаркетів NOVUS, Auchan та VARUS вже прибирають із своїх полиць продукцію Bonduelle", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що один з найвідоміших виробників консервованих овочів, французька компанія Bonduelle, забезпечує окупаційні війська РФ своєю продукцією. За інформацією з відкритих джерел, окупанти отримали в подарунок вітальні кошики з продукцією «Bonduelle» і "побажанням повернутися з перемогою".

Відомо також те, що компанія Bonduelle не планує йти з російського ринку та продовжує сплачувати податки, збори та інші внески до російського бюджету, тим самим фінансуючи війну проти України.

Нагадаємо, що Європейський Союз виступить із новими санкціями, зокрема, проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.