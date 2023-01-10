Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
ГоловнаЕкономікаБізнес

За підтримку армії РФ: NOVUS, Auchan та VARUS позбавляються продукції Bonduelle

Окупанти отримали в подарунок вітальні кошики з продукцією Bonduelle.

За підтримку армії РФ: NOVUS, Auchan та VARUS позбавляються продукції Bonduelle
Фото: НАЗК

Мережі супермаркетів NOVUS, Auchan та VARUS прибирають із своїх полиць продукцію компанії Bonduelle, яка підтримує окупаційні війська РФ.

Про це повідомляє пресцентр НАЗК.

"Декілька днів тому НАЗК закликало ввести санкції проти компанії спонсора-війни. Так, мережі супермаркетів NOVUS, Auchan та VARUS вже прибирають із своїх полиць продукцію Bonduelle", - йдеться у повідомленні.  

У НАЗК нагадали, що один з найвідоміших виробників консервованих овочів, французька компанія Bonduelle, забезпечує окупаційні війська РФ своєю продукцією. За інформацією з відкритих джерел, окупанти отримали в подарунок вітальні кошики з продукцією «Bonduelle» і "побажанням повернутися з перемогою". 

Відомо також те, що компанія Bonduelle не планує йти з російського ринку та продовжує сплачувати податки, збори та інші внески до російського бюджету, тим самим фінансуючи війну проти України. 

Нагадаємо, що Європейський Союз виступить із новими санкціями, зокрема, проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також