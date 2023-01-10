Росіяни перекинули до Кремінної декілька підрозділів десантників і танки, - керівник ОВА

Однак це ситуації не змінило - українські бійці нищать і техніку, і живу силу рашистів.

Російські окупанти перекинули до Кремінної декілька підрозділів десантників і танки.

Про це в етері телемарафону розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вони побоюються, що Кремінна буде деокупована, вони бачать що просуваються наші військові вперед. Тому вони підсилюють цей напрямок. Перекинули туди декілька підрозділів десантників. Це вже кадрові військові Російської Федерації та важку техніку у вигляді танків", - розповів Гайдай.

Він підкреслив, що це ситуацію не змінило. "Позиції як були так і залишаються стабільними. Якщо не через ніч, то через день це точно вони втрачають по шість-сім танків", - додав керівник ОВА.

За словами очільника Луганщини, на напрямку Білогорівки Сили оборони утримують свої позиції і відбивають усі ворожі наступи.

Нагадаємо, днями Сергій Гайдай повідомив, що окупанти "просідають" біля Кремінної, тому змушені перекидати сюди нові сили.