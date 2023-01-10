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Бербок прибула з візитом до Харкова

Вона стала першим німецьким міністром, який відвідав східну Україну після 24 лютого.

Бербок прибула з візитом до Харкова

У вівторок, 10 січня, із візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Бербок стала першим німецьким міністром, який відвідав східну Україну з початку повномасштабної війни з Росією. У ході візиту Бербок завітала до Харкова.

"Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні та нескінченних страждань, з якими щодня стикаються люди, особливо тут, на сході країни. До кордону з Росією всього 40 км. Сьогодні практично на кожному розі можна побачити глибокі сліди російських руйнувань. Майже 500 тис. із 1,5 мільйона харків’ян були змушені тікати", - заявила вона.

Водночас Бербок сказала, що Харків також є символом неймовірної витривалості та мужності українців. 

"В усіх куточках України, від Харкова до Херсона і до Києва, люди повинні знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність і підтримку. Це в тому числі зимова допомога, яку ми надали. Генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місці. І це включає подальші поставки зброї", - сказала Бербок.

У візиті Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Нагадаємо, що голови міністерств оборони Греції Нікос Панагіотопулос та Німеччини Крістіне Ламбрехт поспілкувались телефоном стосовно низки питань, зокрема військової допомоги Україні.

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