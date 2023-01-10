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​Під Соледаром українські захисники намагаються максимально виснажити росіян

Окупанти зосередили тут свої найкращі підрозділи.

​Під Соледаром українські захисники намагаються максимально виснажити росіян
Фото: з відкритих джерел

Українські бійці намагаються максимально виснажити росіян під Соледаром.

Про це в етері телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, окупати зосередили тут свої найкращі підрозділи і намагаються отримати хоч якусь тактичну перемогу.

"Саме оборонці Соледара зараз роблять все можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його потенціал, щоби навіть якісь його тактичні невеликі успіхи (здобуті надзусиллями та великими втратами), вели до великої "піррової" перемоги", - сказав Череватий.

Нагадаємо, за словами речника, за добу ворог завдав 86 ударів по місту з різних типів артилерії.

Напередодні заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни почали потужний штурм населеного пункту.

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