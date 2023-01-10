На зустрічі Лубінця з Москальковою буде також турецький омбудсмен

В Анкарі відбудеться тристороння зустріч омбудсменів України, Туреччини та Росії, за підсумками якої очікуються результати з питання звільнення полонених цивільних та військових.

Про це на пресконференції в Анкарі сказали уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч, повідомляє Укрінформ.

«Зустріч запланована. Сьогодні турецький омбудсмен виступив з ініціативою про проведення зустрічі в розширеному форматі. Не хочу розкривати зараз її деталі, через декілька днів ви самі все побачите. Найголовніше для нас і для Туреччини - ми не хочемо проводити зустрічі заради зустрічі, ми хочемо досягти результатів», - заявив Лубінець.

Турецький омбудсмен зазначив, що має намір зустрітися з російською омбудсменкою, а потім буде проведена зустріч у тристоронньому форматі.

«З українським омбудсменом ми зустрілися. Потім відбудеться тристороння зустріч, на якій плануємо обговорити питання, що стосуються прав людини, прав дітей, а також визначити “дорожню карту” щодо обміну поранених військових. Ми сподіваємося, що така зустріч важлива, як і те, щоб домовленості, яких ми досягнемо, були не просто закріплені на папері, але виконані», - сказав Малкоч.

Турецький омбудсмен зазначив, що є намір створення «коридору зустрічі» родичів, дітей, жінок та поранених, що також буде обговорюватися на тристоронній зустрічі в Анкарі.

Раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець орієнтовно 12-14 січня зустрінеться із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою на території Туреччини.

Лубінець заявив, що планує обговорити із Москальковою питання повернення з російського полону цивільних.