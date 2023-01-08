Головне за день. Неділя, 8 січня

Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни.

"Понад 7,9 млн людей залишили країну, і ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами", - заявила представниця Управління Верховного Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців в Німеччині Катаріна Лумп.

Вона зазначила, що США та Німеччина є найбільшими гуманітарними донорами, що відгукнулися на кризу біженців, зокрема Німеччина надала Україні понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги.

Детальніше – в новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що українська авіація поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також двох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники збили три ворожих БпЛА, ймовірно типу "Орлан", та три гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється.

Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

За добу окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 8 січня – в новині.

Ситуація на сході України є складною, ворог намагається наступати на деяких напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні. Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Зараз дуже важко у Соледарі", - наголосила вона.

Нагадаємо, що за заявою Східного угруповання ЗСУ, місто Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України.

Відбувся черговий обмін полоненими, додому повернули 50 українських воїнів.

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, Територіальної оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ВМС, а також із Сил спецоперацій. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", - написав Єрмак.

На території Білорусі зараз перебуває близько 25-30 тисяч російських та білоруських військових. Це угруповання не може здійснити перелом у війні проти України, але може вирішувати певні обмежені завдання.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

За його словами, армія Білорусі не готова до самостійного виконання масштабних завдань.

На думку аналітика, основні цілі Росії розташовані в Донецькій області — у них зараз стоїть завдання вийти на адміністративні кордони цього регіону. Усе інше — спроба відволікти наші сили.

Докладніше – в нашій новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

Сьогодні, 8 січня, Міністерство оборони РФ назвало нічний ракетний удар по Краматорську "операцією помсти" за удар по місцю дислокації російських військових у Макіївці у новорічну ніч. Українські військові назвали заяву росіян інформаційною операцією.

"Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це — інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає", — сказав речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 8 січня завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок удару були зруйновані заклади освіти та житлові будинки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!