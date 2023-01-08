Росія планує налагодити виробництво дронів-камікадзе у Тольятті, – Данілов

У Росії планують розгорнути виробництво іранських безпілотників, зокрема у місті Тольятті.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми знаємо місце, одне із них називається Тольятті, де вони (росіяни, - ред.) збираються це все робити (виробляти дрони - ред.). Є й інші міста. Наша розвідка у багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми розуміємо заздалегідь, які кроки вони можуть відпрацьовувати”, – зауважив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, багато компаній відмовляються постачати деталі для цих безпілотників, тому невідомо, як росіяни замінюватимуть комплектуючі.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, українські військові знищили гелікоптер Ка-52 та БПЛА Орлан-10.