Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія планує налагодити виробництво дронів-камікадзе у Тольятті, – Данілов

При цьому невідомо, де росіяни збираються брати підсанкційні комплектуючі.

Росія планує налагодити виробництво дронів-камікадзе у Тольятті, – Данілов
Фото: slovoidilo.ua

У Росії планують розгорнути виробництво іранських безпілотників, зокрема у місті Тольятті.

Про це повідомляє Укрінформ

“Ми знаємо місце, одне із них називається Тольятті, де вони (росіяни, - ред.) збираються це все робити (виробляти дрони - ред.). Є й інші міста. Наша розвідка у багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми розуміємо заздалегідь, які кроки вони можуть відпрацьовувати”, – зауважив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, багато компаній відмовляються постачати деталі для цих безпілотників, тому невідомо, як росіяни замінюватимуть комплектуючі.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, українські військові знищили гелікоптер Ка-52 та БПЛА Орлан-10.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також