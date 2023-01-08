В Одеській області виявили та знищили протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

“На Одещині було виявлено чергову протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спеціальною групою розмінування міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив.

Військові нагадали, що узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди. У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, нещодавно біля берегів Одещини знищили дві дрейфуючі протикорабельні міни.