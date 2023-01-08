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Ще півроку тому було важко уявити, що Україна отримає Patriot, - Бєлєсков

Єдиний козир, який залишився в Росії, — це ракетний терор проти інфраструктури.

Ще півроку тому було важко уявити, що Україна отримає Patriot, - Бєлєсков
Фото: EPA/UPG

Створення протиракетної оборони та посилення ППО є одним із ключових завдань України у її війні з російськими агресорами.

Про це заявив в інтерв'ю LB.ua головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

"Ми зараз у тому стані, коли посилення протиповітряної і взагалі створення протиракетної оборони є одним із ключових завдань, тому що фактично єдиний козир, який залишився в Росії в рукавах, — це ракетний терор, який вони ефективно використовують, націлившись на нашу енергетичну інфраструктуру. Тому посилення нашої ППО і ПРО є ключовим завданням", - сказав Бєлєсков.

Він нагадав, що навіть півроку тому було важко уявити, що Україна отримає зенітно-ракетний комплекс «Patriot».

"Ми вже бачили посилення сучасними західними системами типу IRIS-T і NASAMS. ЗРК «Patriot», які є зенітно-ракетним комплексом середнього радіуса дії, в тому числі з функціоналом ПРО, — це наступний рівень. І дуже важливо, що рішення про таке постачання відбулося раніше, ніж, наприклад, Росія отримала, можливо, балістичні ракети з Ірану, які не можуть перехоплювати системи, що є в нашому розпорядженні. Тому це дуже і дуже важливий крок", - додав експерт. 

Нагадаємо, що уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot. Таким чином Німеччина приєднується до Сполучених Штатів Америки, які раніше повідомили про надання України ППО Patriot.

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