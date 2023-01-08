Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
У смартфонах українців знайшли 33 застосунки, які розроблені Росією та Білоруссю і працюють на ворога
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
​Митрополит Епіфаній розпочав Різдвяну службу в Успенському соборі Лаври
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври, - Єленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по нафтопереробному підприємстві у Мерефі на Харківщині

Масштабної пожежі вдалось уникнути.

Окупанти вдарили по нафтопереробному підприємстві у Мерефі на Харківщині
Фото: Харківська облпрокуратура

Російські ракети ввечері 7 січня вдарили по території нафтопереробного підприємства у Мерефі на Харківщині.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко, інформує Суспільне Харків.

"Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкту були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", — сказав він.

Ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ, йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також