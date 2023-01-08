Окупанти вдарили по нафтопереробному підприємстві у Мерефі на Харківщині

Російські ракети ввечері 7 січня вдарили по території нафтопереробного підприємства у Мерефі на Харківщині.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко, інформує Суспільне Харків.

"Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об'єкту були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала", — сказав він.

Ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ, йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.