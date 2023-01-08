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Росіяни знову завдали удару по Харківщині, загинув чоловік (оновлено)

Окупанти вдарили по місті Мерефа.

Росіяни знову завдали удару по Харківщині, загинув чоловік (оновлено)
Фото: Харківська ОВА

У суботу, 7 січня російська армія знову обстріляла Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет у місто Мерефа. 

За попередньою інформацією, є один постраждалий. 

На місці працюють рятувальники.

Оновлення 00:06. Як повідомив Синєгубов, за уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік.

Нагадаємо, ввечері 7 січня російська армія обстріляла околиці Запоріжжя, деталі з'ясовуються.

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