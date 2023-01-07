Головне за день. Субота, 7 січня

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що авіація Сил оборони України за добу завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також трьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили чотири райони зосередження живої сили і два склади боєприпасів ворога.

Незважаючи на оголошений так званий “режим припинення вогню”, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Упродовж доби ворог завдав авіаудару та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 7 січня – в новині.

Місто Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Соледар не перебуває під контролем Російської Федерації", - сказав Череватий.

За його словами, нині там точаться запеклі бої - тільки сьогодні відбулося 76 обстрілів і 10 бойових зіткнень.

Детальніше – в новині.

У суботу, 7 січня, відбулася різдвяна служба Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Митрополит Епіфаній вперше проводив богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В ПЦУ зазначили, що “ця історична подія відбувається з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави”.

Під час молитви митрополит Епіфаній висловив упевненість у перемозі України у війні з Росією.

Яскраві світлини — в фоторепортажі LB.ua.

Президент України Володимир Зеленський указом №898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ МП. Як часто буває в таких випадках, указ не оприлюднюється офіційно, оскільки містить персональну інформацію. Але, за інформацію джерел LB.ua, йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.

Зокрема йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта. Також — вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є до Іонафана дуже близькою людиною.

До списку представників УПЦ, громадянство яких призупинено указом президента України, увійшли також представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. Повний перелік осіб, що увійшли до списку, - в новині.

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо російських артистів.

Під санкції потрапили зокрема футболіст Анатолій Тимощук, співачка і актриса Ірина Аллегрова, телеведуча Жанна Бадоєва, співаки Дмитро Білан, Сергій Лазарев, Олександр Панайотов, актриса Олена Яковлєва, Пилип Кіркоров і Лоліта Мілявська, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, Володимир Пресняков, Стас П’єха, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Загалом у списку 119 осіб.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!