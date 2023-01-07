Уточнено категорії військовослужбовців, які мають право на отримання житла або грошової компенсації

Кабінет Міністрів України змінив порядок забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житловими приміщеннями та надання грошової компенсації за належне їм для отримання житло.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зміни внесено до урядових постанов № 1081 та 728.

Уточнено категорії військовослужбовців, звільнених із військової служби, які мають право на отримання житла або грошової компенсації.

“Зміни усувають неузгодженості в порядку забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житловими приміщеннями. Неузгодженості усунуті й в порядку визначення розміру й надання військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, розширивши перелік категорій, збільшивши термін кредитування і подвоївши нормативну площу житла.