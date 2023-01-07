Варшава не буде самостійно передавати танки Києву, - Моравецький

Польща очікує на створення широкої коаліції країн для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки Києву.
Про це під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком заявив у Варшаві керівник польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.
Як зазначив прем’єр-міністр Польщі, разом з президентом країни Анджеєм Дудою він залучений до переговорів щодо “створення широкої коаліції держав, які мали б передавати Україні важке сучасне озброєння”.
“На даний момент я можу сказати лише це. Президент також до цього залучений, переговори тривають. Я говорив про це з канцлером ФРН Шольцем кілька тижнів тому у Брюсселі. Думаю, що в найближчі декілька днів ми знатимемо трохи більше у цій справі”,- підкреслив керівник уряду.
Він додав, що Польща самостійно не має наміру передавати свої танки в Україну.
“Без ширшої коаліції ми не маємо намірів передавати цих танків”, - наголосив Моравецький.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва.
4 січня віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак заявив, що затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams.