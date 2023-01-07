Варшава не буде самостійно передавати танки Києву, - Моравецький

Іспанські військовослужбовці на бойових танках Leopard 2E під час навчань Iron Spear 2022 під керівництвом передової бойової гру

Польща очікує на створення широкої коаліції країн для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати танки Києву.

Про це під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком заявив у Варшаві керівник польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

Як зазначив прем’єр-міністр Польщі, разом з президентом країни Анджеєм Дудою він залучений до переговорів щодо “створення широкої коаліції держав, які мали б передавати Україні важке сучасне озброєння”.

“На даний момент я можу сказати лише це. Президент також до цього залучений, переговори тривають. Я говорив про це з канцлером ФРН Шольцем кілька тижнів тому у Брюсселі. Думаю, що в найближчі декілька днів ми знатимемо трохи більше у цій справі”,- підкреслив керівник уряду.

Він додав, що Польща самостійно не має наміру передавати свої танки в Україну.

“Без ширшої коаліції ми не маємо намірів передавати цих танків”, - наголосив Моравецький.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва.

4 січня віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак заявив, що затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams.