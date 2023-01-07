Інформації про постраждалих немає.

Упродовж п’ятниці, 6 січня, російські військові понад 200 разів вдарили по території міста Гуляйполе на Запоріжжі.

Про це повідомляє сайт Національної поліції Запорізької області.

"У Гуляйполі впродовж доби відбулося понад двісті влучань по території міста. Росіяни гатили з танків, мінометів, застосовували реактивні системи залпового вогню", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житловий фонд і цивільну інфраструктуру.

Неспокійною залишається ситуація у Василівському районі. У Степногірську “Градами” пошкоджені склади на місцевому підприємстві. А в селі Павлівка, розташованому неподалік міста, вогнем російських загарбників пошкоджено приватний будинок.

“Скоєні військовими РФ злочини задокументовані правоохоронцями в рамках ст. 438 “Порушення законів та звичаїв війни” КК України. За кожним фактом збройної агресії відкриті кримінальні провадження”, – наголосили в ГУНП.

Нагадаємо, минулої доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів на Запоріжжі.