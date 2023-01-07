Загрози повторного нападу з боку Білорусі на північ зараз немає, - Павлюк

Для повторного наступу на Київ росіянам потрібно перекинути в Білорусь достатньо сил і засобів.

Безпосередньої загрози повторного вторгнення ворога з боку Білорусі на північ країни немає. Українські військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці.

Про це заявив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенант Олександр Павлюк, інформує "Суспільне".

"На цей момент безпосередньої загрози немає. У росіян немає відповідних сил і засобів. На території, що є кордоном між Україною і Білоруссю, є певні угрупування. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони будуть мати успіх", - заявив Павлюк.

За його словами, все, що зараз робиться - це стримуються наші сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на схід.

"Також йде окупація Білорусі військовими силами, які розміщуються на полігонах, скоріше за все, на довготривалий час. І майбутнього Білорусі, як самостійної країни не буде", - зазначив Павлюк.

Генерал звертає увагу, що для повторної спроби наступу на Київ росіянам потрібно перекинути в Білорусь достатньо сил і засобів.

"Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз Росією відновлюються на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них", - підсумував Павлюк.

Раніше Павлюк казав, що українсько-білоруський кордон зараз – це "суцільні завали та мінні поля". Тож ворогу знадобляться неабиякі зусилля, аби пройти через нього.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що не має сумнівів в повторному російському наступі на Київ.