Напередодні Різдва, 6 січня, у Львові відбулось традиційне встановлення дідуха, яке супроводжувалось святковим вертепом.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Головний дідух Львова встановили на площі Яворського перед Гарнізонним храмом. Чотириметровий оберіг був виготовлений майстрами Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. Він складається з декількох десятків маленьких дідухів.

Відкриттю головного дідуха передував святковий вертеп, який мав пройти від львівської мерії до площі Яворського. Раптова повітряна тривога скорегувала плани, проте не змінила настроїв. Колядки та різдвяні співи лунали у сховищі міської ради увесь час, доки не минула загроза повітряного удару.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Урочисте відкриття чотириметрової прикраси провів мер Львова за участі мера Скадовська Олександра Яковлева. Андрій Садовий подарував своєму колезі зменшену копію львівського оберега.

“Скадовськ нині перебуває в окупації, але ми віримо, що дуже швидко наші війська його повернуть. І вже наступного року ви нам зі Скадовська передасте свого дідуха зі Скадовська”, – додав міський голова Львова Андрій Садовий.

Церемонія відкриття завершилась співом колядок у виконанні дитячих хорових колективів.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво Христове – одне з найурочистіших і найрадісніших свят року. Сьогоднішнє Різдво урочисто святкують церкви, які використовують у своєму літочисленні юліанський календар.