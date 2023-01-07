Минулої доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів на Запоріжжі

Російські війська за минулу добу обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області.

Про це Запорізька ОВА повідомила у Telegram.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Плавні, Кам’янське, Степове, Павлівка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Залізничне, Малі Щербаки, Степногірськ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

"Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась", – додають в ОВА.

Нагадаємо, за два тижні з окупованих територій Запоріжжя змогла виїхати одна людина.