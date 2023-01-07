Головне за ніч. Субота, 7 січня

Перше богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, бої біля Кремінної, обрання спікером Палати представників США Кевіна Маккарті.

В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври о дев’ятій ранку розпочалася різдвяна служба Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія.

Митрополит Епіфаній вперше проводить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В ПЦУ зазначили, що “ця історична подія відбудеться з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави”.

Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври і прилеглі території охороняє поліція.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Українська авіація минулої доби завдала удару по району зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 4 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 2 його складів пально-мастильних матеріалів.

Противник завдав ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за даними військової розвідки України, Росія збирається мобілізувати у січні до півмільйона військовозобов’язаних. Це є ознакою того, що Володимир Путін не планує припиняти війну.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 110 740 осіб. За минулу добу ЗСУ знищили близько 430 окупантів і багато військової техніки ворога.

Про інші втрати противника – в новині.

Херсонську область російські окупанти за минулу добу, 6 січня, обстріляли 39 разів. Мирні населені пункти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

“Херсон армія РФ вкривала вогнем 9 разів – під ударом ворожої армії були житлові квартали міста”, – йдеться у повідомленні голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Через російські обстріли загинув рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Упродовж останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих боїв лишається район навколо тимчасово окупованої Кремінної Луганської області.

"Упродовж останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста", – йдеться в повідомленні розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Докладніше – в новині.

Палата представників США з 15-ї спроби обрала спікером республіканця Кевіна Маккарті.

"Маккарті переміг після 15 турів голосування, зробивши їх найтривалішими виборами спікера за 164 роки", – йдеться у повідомленні CNN.

Глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників.

Президент Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників. "Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу", – написав президент України у Twitter.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!