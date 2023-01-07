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Палата представників США обрала спікером Кевіна Маккарті

Це були найдовші вибори спікера за 164 роки.

Палата представників США обрала спікером Кевіна Маккарті
Фото: EPA/UPG

Палата представників США під час 15-го раунду голосування обрала спікера. Відповідну посаду відтепер обійматиме Кевін Маккарті.

Про це повідомляє CNN.

Остаточний підрахунок зафіксував 216 голосів за республіканця Кевіна Маккарті та 212 – за демократа Хакіма Джеффріса.

"Маккарті переміг після 15 турів голосування, зробивши їх найтривалішими виборами спікера за 164 роки", – йдеться у повідомленні.

Глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників.

Президент Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників.

"Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу", – написав президент у Twitter. 

 

Нагадаємо, республіканець Кевін Маккарті на виборах голови Палати представників США одержав 11 поразок. Після цього він відіслав емісарів, аби вони досягли угоди з ультраконсервативним крилом.

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