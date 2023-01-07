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У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 110 740 осіб

Ворог продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 110 740 осіб
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 110 740 осіб. За минулу добу ЗСУ знищили близько 430 окупантів і багато військової техніки ворога.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 066 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,
  • артилерійських систем – 2 062 (+3) од,
  • РСЗВ – 431 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 272 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,
  • спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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