У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 110 740 осіб

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 110 740 осіб. За минулу добу ЗСУ знищили близько 430 окупантів і багато військової техніки ворога.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 066 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 125 (+1) од,
- артилерійських систем – 2 062 (+3) од,
- РСЗВ – 431 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+2) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 272 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 798 (+1) од,
- спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.