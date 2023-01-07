Росіяни змусили 3 000 працівників ЗАЕС отримати російські паспорти

Окупанти продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій.

В окупованому Енергодарі росіяни змусили близько 3 000 працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

В місті Енергодар Запорізької області російські окупаційні війська примусили близько 3 000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.

Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, окупаційний енергетичний оператор "Росатом" проводить впровадження власної моніторингової системи на території захопленої Запорізької атомної електростанції.