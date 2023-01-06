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Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом

Ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції, наголосив президент.

Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. Єдина у своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу.

Про це у своєму привітанні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина”, - сказав він. 

Президент наголосив, що всі ми однаково наближаємо перемогу, однаково стоїмо одне за одного, пліч-о-пліч. Щодня захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру, як це робили наші предки козаки – захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашого війська й нашого народу.

“Наші предки вірили, що ввечері напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Як співається, побачити тих, кого лишили на землі. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю. Ми живемо в особливі часи. І всі наші свята – особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції”, - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що на свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім, але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б’ємось із чорними силами.

“До гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей – так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль. Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б’ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський нагадав, що “Колядку дзвонів”, написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Український “Щедрик” дарує різдвяний дух усій планеті. Дух надії, дух добра й дива. 

“Сьогодні мрія в усіх нас одна. Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті! Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну!” - підсумував президент України.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у інтервʼю LB.ua привітав українців зі святом Різдва. 

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