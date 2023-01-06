На шести станціях київського метро можна буде скористатись сидіннями на час повітряної тривоги

Київському метрополітену передали тисячу туристичних сидінь, щоб пасажирам було комфортніше очікувати під час повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.

Скористатись сидіннями можна на станціях “Золоті ворота”, “Дружби народів”, “Печерська”, “Площа Льва Толстого”, “Театральна”, “Політехнічний інститут”. Для цього треба звернутися до працівника станції, котрий під час повітряної тривоги перебуває на платформі.

В метрополітені закликали не забувати повертати сидіння, щоб ними могли скористатися інші люди.

Під час повітряної тривоги підземні станції метрополітену працюють як укриття цілодобово. Пройти на станцію в комендантську годину можна з посвідченням особи, прохід забезпечують правоохоронці, також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей.

Нагадаємо, в період від 24 лютого до 30 грудня в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог склала 693 години 49 хвилин.