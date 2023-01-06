У КМДА просять водіїв утриматись від поїздок на автомобілях: можлива ожеледиця

Протягом доби, 6 січня, прогнозується значне зниження температури з -1°С зранку, до -7°С ввечері. Вітер 7-12 м/с. Очікуються опади у вигляді дощу з переходом у сніг.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська військова адміністрація.

На дорогах, шляхопроводах, тротуарах ймовірне утворення ожеледиці.

“Закликаємо водіїв зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. За можливості, утриматись від поїздок приватним автотранспортом”, – йдеться у повідомленні.

Зниження температури триватиме у суботу та неділю. Показники градусників опустяться до -11°С.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 6 січня, синоптики прогнозують Україні хмарну погоду.