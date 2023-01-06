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​Учора окупанти завдали двох ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївщини

Люди не постраждали.

​Учора окупанти завдали двох ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївщини
Фото: Анна Стешенко

Минулої доби російська армія двічі завдала артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Миколаївський район. Вчора, 5 січня, о 08:53 та 22:58 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – написав Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

 

Нагадаємо, росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині. 

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