​Учора окупанти завдали двох ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївщини

Люди не постраждали.

Минулої доби російська армія двічі завдала артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Миколаївський район. Вчора, 5 січня, о 08:53 та 22:58 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – написав Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині.