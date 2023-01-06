Протягом ночі 6 грудня росіяни двічі наносили удари з важкої артилерії по території Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, з десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську.
“Люди неушкоджені. Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду”, – йдеться у повідомленні.
Решта районів провели ніч під сирену, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії, є поранений.