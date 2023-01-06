Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів двох громад Дніпропетровщини пошкоджені будинки і газогін

Люди не постраждали.

Унаслідок обстрілів двох громад Дніпропетровщини пошкоджені будинки і газогін
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Протягом ночі 6 грудня росіяни двічі наносили удари з важкої артилерії по території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, з десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Люди неушкоджені. Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду”, – йдеться у повідомленні.

Решта районів провели ніч під сирену, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії, є поранений.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також