Люди не постраждали.

Протягом ночі 6 грудня росіяни двічі наносили удари з важкої артилерії по території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, з десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Люди неушкоджені. Побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду”, – йдеться у повідомленні.

Решта районів провели ніч під сирену, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії, є поранений.