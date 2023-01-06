Заява Путіна про припинення вогню є інформаційною операцією, – ISW

"Припинення вогню" на релігійних підставах підсилює риторику Кремля про те, що Україна "переслідує православних християн та російськомовних”.

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що сили РФ не стрілятимуть протягом 36 годин з 6 по 7 січня є, ймовірно, інформаційною операцією, спрямованою на шкоду репутації України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб дати їм можливість відпочити, відновити сили та переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критичних ділянках фронту. Така пауза принесла б непропорційну користь російським військам і почала б позбавляти Україну ініціативи”, – йдеться у звіті.

Дослідники зазначають – Путін не може очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного припинення вогню, і, можливо, закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і такою, що не хоче робити необхідні кроки для переговорів.

Це навмисна інформаційна тактика, яку раніше використовувала Росія.

Припинення вогню також потребує часу для організації та здійснення. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, зокрема, заявив 14 грудня, що Росія не має планів припинення вогню на православне Різдво, тому несподівана заява Путіна від 5 січня викликала здивування.

“Дата російського православного Різдва в 2023 році відома століттями. Якби Путін серйозно ставився до релігійно вмотивованого припинення вогню, він мав би достатньо часу, щоб підготуватися до нього”, – зазначили в Інституті.

Заявою про припинення вогню менше ніж за 24 годин до того, як воно має набути чинності, Путін хоче продемонструвати, що українські сили нібито "не бажають миру і хочуть воювати попри ціну".

Окрім того, "припинення вогню" на релігійних підставах додатково підсилює риторику Кремля, відповідно до якої “Україна переслідує православних християн та російськомовних”, натомість позиціонуючи Путіна як “справжнього захисника християнської віри”.

Нагадаємо, вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав "всі сторони... до різдвяного перемир'я". Тоді Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm повідомили, що на Різдво Христове росіяни планують підірвати декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях.

Українські та західні офіційні особи, включно з президентом США Джо Байденом, одразу заявили лицемірним оголошення про припинення вогню та підкреслили, що російські війська продовжували завдавати ударів по українській військовій та цивільній інфраструктурі 25 грудня, коли багато православних українців святкують Різдво, і у новорічну ніч.