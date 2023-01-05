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Український військовий капелан Геннадій Мохненко помолився із Папою Римським

Розмова понтифіка та українського капелана тривала майже півтори години.

Український військовий капелан Геннадій Мохненко помолився із Папою Римським
Фото: Геннадій Мохненко

Український військовий капелан, протестантський єпископ Геннадій Мохненко, приїхав до Ватикану із Бахмута, де провів спільну молитву із Папою Франциском.

Про це повідомив військовий капелан Геннадій Мохненко.

“Зеленський, прямо з Бахмута, вирушив до Байдена. Я звідти з Ада війни до Папи Римського Франциска. Як і Президент України я порушив офіційний протокол. Прибув до Ватикану в берцях і своїй звичайній фронтовій робі. Спілкування з Папою розпочало з покаяння за цей церемоніальний прокол”, - написав він, і додав, що понтифік відпустив йому цей гріх. 

Мохненко також поспілкувався із Папою Римським про Маріуполь та повоєнне відновлення України. Розмова тривала майже півтори години.

Капелан наголосив, що після війни на Папу Франциска чекають в Україні, зокрема у Маріуполі.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у різдвяному посланні закликав тих, хто має владу, змусити зброю замовкнути і покласти край війні в Україні. Раніше Папа Римський наприкінці загальної аудієнції перед Різдвом закликав молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир.

Також Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, зекономити на подарунках та допомогти "стражденному народу України". Під час щотижневої загальної аудієнції Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий сезон. 

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