На Харківщині ексгумували тіло вбитої росіянами дитини

Хлопчик загинув ще у березні минулого року.

В Ізюмі Харківської області правоохоронці ексгумували тіло дитини, яка загинула внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На подвір’ї свого домоволодіння 6-річний мешканець міста Ізюм потрапив під обстріл та отримав поранення, не сумісні з життям”, - повідомили в поліції.

За словами батьків, хлопчик загинув 22 березня, його поховали у дворі, а 28 березня працівники похоронного бюро перепоховали його на кладовищі.

Вилучене тіло хлопчика правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За фактом загибелі дитини було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, співробітники поліції ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час бойових дій з деокупації с. Петропавлівка Куп’янського району Харківської області.