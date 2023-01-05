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Хай окупанти забирають свій мотлох і відправляються в Росію, - Данілов про "різдвяне перемир'я" Путіна-Гундяєва

Секретар РНБО наголосив, що жодних переговорів з РФ Україна вести не буде.

Хай окупанти забирають свій мотлох і відправляються в Росію, - Данілов про "різдвяне перемир'я" Путіна-Гундяєва
Фото: Скріншот відео

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна про припинення вогню 7 січня і заклик глави РПЦ Кирила до "різдвяного перемир'я".

Як ідеться в інтерв'ю Данілова 24 каналу, Україна не буде вести з Росією переговори з цього приводу.

"Кому вони це перемир'я пропонують? Самі собі? Є доволі просте рішення: хай забирають свої валізи, забирають свій мотлох і відправляться собі на Росію. Крапка. Ніяких перемовин ми з ними вести не будемо, ні про які, скажімо там, перемир'я", - сказав Секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що "це наша земля, і ми на нашій землі будемо робити те, що ми вважаємо за необхідне".

"Щось там цей попик придумав якусь там дату - до нас це немає ніякого відношення... Прикриватися якимись святами християнськими - вони до чого? Де релігія і де ті попи? Піп, який відправляє на війну вбивати ні в чому невинних дітей, жінок, дає вказівки, скажемо так, на ґвалтування, то який це піп?!", - обурився Секретар РНБОУ.

Нагадаємо, вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав “всі сторони... до різдвяного перемир'я". Тоді Президент РФ Володимир Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні під час святкування Різдва.

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