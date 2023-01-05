Рік цифрової трансформації соціальної сфери у час повномасштабного вторгнення

2022 рік став справжнім випробуванням для кожного українця та поставив нові виклики для цифрової команди Мінсоцполітики. Евакуація мільйонів людей, перебої зі зв’язком, блекаути, кібератаки - все це додавало нових задач та ускладнювало роботу, але ми продовжували працювати, забезпечивши безперебійність соціальних виплат в реагуванні на виклики війни, не зупиняючи цифрову трансформацію соцсфери.

Початок січня - час підбити підсумки за 2022 рік, подякувати колегам і партнерам за зроблене, та приступити до виконання планів року, що розпочався.

Про результати 2022

Січень

Підготували план впровадження першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в регіонах і розвитку цифрових сервісів та сформували команду, одразу запровадивши практику використання системи управління проєктами Worksection, яку і зараз розвиваємо.

Лютий

Запустили дослідно-промислову експлуатацію ЄІССС по 6 найбільш розповсюдженим соціальним допомогам у Житомирській та Рівненській областях. Працівники органів соцзахисту почали користуватись системою та надавати зворотний зв'язок в онлайні та офлайн. Запам`яталось, як команда впровадження відвідала Житомирську область за тиждень до війни - у День єднання 16 лютого, а 24 лютого запланувала підведення перших підсумків.

Цифрова команда Мінсоцполітики у День єднання 16 лютого

Потім ранок 24 лютого, який пам'ятає кожен, та серія коротких нарад по напрямкам у офісі Мінсоцу.

Втримали роботу систем у Києві, зберегли команду та організували роботу в надскладних умовах задля забезпечення стабільності у нарахуванні та виплатах соціальних допомог. За це варто подякувати фінансистам, банкірам та казначеям, які продемонстрували відвагу та неймовірний темп спільної роботи.

Березень

Відкрили гуманітарний рахунок у Національному банку України для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону. Ці кошти використовуються для допомоги українцям, що постраждали від воєнних дій - за 2022 рік отримано надходжень понад 780 млн грн.

На базі ДП "ІОЦ Мінсоцполітики" централізовано розпочали нарахування та виплати соціальної допомоги замість 103 районних управлінь соцзахисту, які опинились у тимчасовій окупації. Протягом року нарахували по цим районам допомог, пільг і субсидій більш ніж на 7 млрд грн.

Створили платформу єДопомога, на якій реалізували можливість дізнатись про те, як отримати допомогу на проживання ВПО і залишити заявки на допомогу від волонтерів та міжнародних організацій.

Волонтерська частина платформи забезпечила можливість адресної додаткової підтримки українців - з моменту створення платформи благодійники надали допомоги на більш ніж 5,5 млн гривень на їжу, ліки та паливо. Закрито більше 123 тисяч позицій, що були зазначені у заявках. Таким чином, завдяки зусиллям майже 4000 благодійників з 48 країн світу, підтримку отримали понад 11 тисяч родин і процес триває.

До команди благодійників платформи єДопомога доєдналася Громадська організація “Український Код”, амбасадором якої є Василь Вірастюк

Квітень

Уряд прийняв рішення про виплати для ВПО, а команда Мінсоцполітики забезпечила ії реєстрацію у кожній громаді, а потім, з Мінцифрою, реалізували можливість отримати статус ВПО та виплати в Дії, якою дистанційно, без ризиків і без черг скористались більш ніж 1,4 млн осіб.

Травень

Після перших перемовин з гуманітарними організаціями, частина з яких не мала необхідних рішень для виплат вразливим категоріям населення, на платформу єДопомога додали третій напрям – форму заявки на грошову допомогу від міжнародних організацій з подальшою верифікацією через Єдиний Соціальний Реєстр.

Громадяни України залишили більше 10 млн. заявок, з яких переліки із більш ніж 3 млн. осіб було передано на виплати по запитам організацій. Додаткову грошову підтримку на суму майже 6 млрд грн від ВПП ООН, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Червоного Хреста, МОМ, Red Rose CPS, Норвезької ради у справах біженців, ACTED та Handicap International.

Червень

Вперше надали можливість подати заяву на первинну консультацію з усиновлення дитини на порталі Дія.

Продовжили розвиток функціоналу платформи єДопомога - на волонтерському напрямку з’явилася можливість подати заявки на ліки та паливо, а на міжнародному - перевірка статусу заявки на грошову допомогу від організацій.

Представили міжнародній спільноті платформу на хакатоні «Coding challenge for Ukraine” у Брюсселі за участі представників Європарламенту та Єврокомісії де розповіли про можливість підтримати українців з будь-якої країни світу.

Американський актор Марк Руффало, відомий всім Халк, закликав підписників у Твітері допомагати українцям на платформі.

Липень

Завдяки залученню міжнародних організацій та приватних благодійників змогли підсилити технічну спроможність ДП “ІОЦ Мінсоцполітики” та забезпечити безперебійну роботу під час майбутніх блекаутів.

ДП “ІОЦ Мінсоцполітики” отримало дизель-генератор від міжнародної інвестиційної компанії “Kulczyk Investment”

Впровадили в ЄІССС можливість формувати довідки для перетину кордону особам з інвалідністю швидше та зручніше в прикордонних областях.

Серпень

Завдяки Пенсійному фонду реалізували можливість отримання пенсійного посвідчення в застосунку Дія.

Вересень

Спрощуючи процедури, надали можливість подання заяви на статус кандидата в усиновлювачі на порталі Дія. Послуга дозволяє громадянам подати всі необхідні документи онлайн у будь-який час доби.

Шеренгу документів із застосунку Дія вперше став доступним для людей в управліннях соцзахисту - розпочали з процесів оформлення допомоги для внутрішньо переміщених осіб і довідок для перетину кордону людям з інвалідністю.

Жовтень

Підключили управління соцзахисту у всіх регіонах України до ЄІССС, що забезпечило централізоване призначення, нарахування та виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також прискорило вирішення проблемних ситуацій переселенців та виключило можливість ручного введення даних і пов`язані з цим затримки, помилки та корупцію.

Внутрішньо переміщеним особам у 2022 році було виплачено понад 52 млрд гривень допомоги з державного бюджету України.

Ця система приходить на зміну старим системам з 90-х, які вже двічі планували замінити на сучасні за останні два десятиріччя, але обидві спроби були провалені.

Команда отримала нагороду Go Global Awards 2022 у номінації “Технологічна інновація року” від Міжнародної ради торгівлі за платформу єДопомога.

Під час робочої зустрічі Трістан Еванс, заступник голови Ради міжнародної торгівлі, привітав Костянтина Кошеленка з отриманням нагороди Go Global Awards 2022 та вручив іменні відзнаки команді проєкту

Уклали договір з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, за яким передбачається фінансування з боку ВПП ООН модернізації ЄІССС. Це означає, що навіть за відсутності фінансування з державного бюджету, ми зможемо продовжувати впроваджувати нові соціальні послуги для українців у 2023 році.

Підписання договору з ВПП ООН

Грудень

Передали Пенсійному фонду повноваження оформлювати та виплачувати субсидії з метою оптимізації процесу виплат і більш прозорого та ефективного їх адміністрування, реалізувавши необхідні доопрацювання у ІТ-системи.

Запустили державну Платформу соціальної освіти, яка сприятиме системному навчанню та підвищенню професійної кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, надавачів соцпослуг та організацій, які працюють у соціальній сфері.

З турботою про ВПО і працівників соцзахисту, реалізували за ініціативою Мінцифри послуги зміни адреси реєстрації та зняття з обліку ВПО онлайн в застосунку Дія, якими за першу добу скористалося більше людей ніж офлайн за місяць, а менш ніж за місяць понад 80 тисяч осіб. Додатково зараз проходить бета-тестування послуга подачі заяв на зняття з обліку і на порталі Дія, для тих кому він звичніше.

Як писав вище, з лютого 2022 року було введено в дослідно-промислову експлуатацію ЄІССС на території Рівненської та Житомирської областей по 6 допомогах, з яких перші 4 зробимо доступними на порталі Дія вже у цьому році:

• допомога при усиновлені дитини

• допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

• допомога на дітей одиноким матерям

• допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

• допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

• допомога малозабезпеченим сім’ям

Зробили web-орієнтованою та більш доступною для працівників Служб у справах дітей Єдину інформаційно-аналітичну систему “Діти”, в якій зберігаються, у тому числі, дані про дітей, які залишились без батьківського піклування та дітей-сиріт.

Запустили в дослідно-промислову експлуатацію Реєстр надавачів і отримувачів соціальних послуг у 4 областях - Вінницькій, Полтавській, Київській та Дніпропетровських областях. Після впровадження на всій території України цього реєстру також плануємо реалізувати зручний сервіс на порталі Дія для отримувачів соціальних послуг.

Створили Інформаційно-пошукову систему, яка суттєво удосконалила процес пошуку ВПО на районному, регіональному та центральному рівнях, розширила його критерії та відобразила результати з підсумком і можливістю вивантаження його для використання в роботі.

Провели доопрацювання функціоналу Централізованого банку даних з проблем інвалідності - це підвищує якість прийняття рішень у сфері забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та послугами.

Отримали відзнаку Resilience Award Ukraine 2022 від Mastercard.

Про команду

Зроблене за 2022 рік – результат роботи не тільки всієї команди Мінсоцполітики та держпідприємства “ІОЦ Мінсоцполітики”, а й наших партнерів, колег із органів соціального захисту і цифрових команд громад, обласних військових адміністрацій та міністерств і відомств.

Щиро вдячний цифровій команді Мінсоцу, яка попри всі труднощі продовжила працювати та оцифровувати соціальну сферу. Завдяки вам створюється реальна цифрова безбар’єрність для українців, полегшується життя людей та більш ефективно здійснюється гуманітарне реагування.

Окрема вдячність Оксані Жолнович, Міністру соціальної політики України та Михайлу Федорову Віцепрем’єр-міністру — Міністру цифрової трансформації за лідерство, візію та підтримку в реалізації стратегії цифрової трансформації соцсфери.

Велика подяка міжнародним організаціям і друзям України, які відіграють важливу роль, підтримуючи цифрову трансформацію, серед яких ПРООН в Україні за підтримки Уряду Швеції, Всесвітня продовольча програма ООН, UNICEF, TAPAS, EGAP, проект Уряду Канади “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe), The Committee for Open Democracy і Світовий Банк.