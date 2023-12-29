Цифровий ландшафт 2023: здобутки, прогрес та інновації у соціальній сфері

Хочу поділитися з вами результатами роботи нашої цифрової команди та порушити важливе питання про те, як цифрові інновації в соціальній сфері стають основою ефективного функціонування держави під час повномасштабного вторгнення.

Цифровий розвиток соціальної сфери — це не лише ефективний інструмент для надання послуг громадянам, але й стратегічний крок у напрямку створення стійкого та високотехнологічного суспільства. 2023 рік був насиченим, складним та багатим на виклики, проте він зробив нас ще сильнішими.

Фото: decentralization.gov.ua Робота ЦНАП Гребінківської громади на Київщині

Другий рік поспіль ми працюємо для українців в непростих умовах й намагаємось робити все можливе, аби кожен хто потребує підтримки від держави отримував її вчасно. Це вдається завдяки успішному впровадженню першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Цьогоріч пілотний запуск по 6 соціальним допомогам (при усиновленні дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі захворювання, яким не встановлено інвалідність, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, на дітей одиноким матерям, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та допомоги малозабезпеченим сім’ям) було проведено в Житомирській та Рівненській областях, а далі ми масштабували його на всю країну. Наша команда готує до впровадження функціонал ще затребуваних 10 допомог в ЄІССС.

В цій же системі продовжено реалізацію допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з поданням звернення через застосунок Дія відповідно до нових законодавчих змін. До речі, проєкт «Автоматизація виплат ВПО в ЄІССС» цьогоріч переміг в European Socail Service Award в категорії Digital Transformation.

На сьогодні ми успішно пройшли випробування війною, зробили доступними низку виплат через ЄІССС, зокрема на базі системи було забезпечено своєчасні виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Ми провели міграцію справ зі старих систем та реалізували інформаційні обміни, які не були доступними раніше - цей аспект відіграє ключову роль у підтримці актуальності та точності інформації.

Ми продовжуємо інтегрувати нашу систему з іншими державними ресурсами, що сприяє зменшенню дублювання даних та підвищує ефективність обробки інформації. Таким чином ЄІССС сприяє уникненню можливих помилок при заповненні звернень та дозволяє забезпечити стабільну та надійну систему виплат.

Також віднедавна на порталі Дія реалізовано можливість оформлення чотирьох соціальних допомог: при усиновленні, на дітей із тяжкими захворюваннями, особам з інвалідністю з дитинства та на дітей одиноким матерям. Зараз ці соціальні допомоги отримує понад 600 тис. людей, тож їх доступність через Дію значно спростить цей процес.

Щодо аналітики даних. Сьогодні ми вже маємо сформовані технічні вимоги для аналітичної підсистеми ЄІССС. Аналітика забезпечить зручність та прозорість, зробить дані щодо діяльності реалізації Міністерством власних політик доступними для стейкхолдерів. Розробка аналітичних систем є одним з пріоритетних векторів цифровізації соцсфери, адже це дозволить отримувати глибокі інсайти з великого обсягу даних, що спростить прогнозування соціальних потреб та забезпечить ефективне розподілення ресурсів. Наразі вже розроблено 20 дашбордів для внутрішнього використання та 6 - для публічного. Відтак органи місцевого самоврядування отримують деталізовану інформацію із ЄІССС щодо соціального забезпечення.

Серед іншого у 2023 році нам вдалось впровадити Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, розпочати впровадження оновленого Реєстру осіб, які мають право на пільги, спільно з командою ІОЦ Мінсоцполітики реалізувати проєкт монетизації дитячого оздоровлення єОздоровлення, для забезпечення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки послугами з оздоровлення та відпочинку, а також нам вдалось розпочати впровадження оновленого Централізованого банку даних з проблем інвалідності та нового сайту Мінсоцополітики.

Цьогоріч ми розпочали розвиток електронної системи кейс-менеджменту. Провели бета-тест системи в Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях. На разі сформовані нові технічні вимоги та завдання для розробки підсистеми, яка забезпечить зручність, прозорість та відкритість процесів надання комплексної соціальної підтримки.

Нещодавно ми успішно впровадили прозору автоматизовану систему реєстрації гумдопомоги good.gov.ua. Відтепер процес ввезення та облік гуманітарної допомоги стане прозорим та зручним, а "цифра" спростить, полегшить та вб’є зайву бюрократію й спекуляції.

У червні ми провели Digital Social Forum, де представили реалізацію стратегії цифрової трансформації. Соціальна сфера — одна з найбільших статей витрат держбюджету щорічно. Дуже важливо у відкритому форматі комунікувати процеси, які базуються на якісних даних та цифрових технологіях. Плануємо проводити такі заходи і наступного року.

Всі перемоги 2023 року відбулись завдяки спільній роботі команди Міністерства, ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики Україн, колег з органів соціального захисту та цифрових команд громад за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Спільними зусиллями команді вдається підвищувати спроможність держави допомагати громадянам долати складні життєві обставини. Наша місія полягає в подальшому розвитку системи, яка полегшує шлях громадянина до отримання послуги, забезпечує екстериторіальне обслуговування та прийняття автоматичних рішень і поряд з цим гарантує антикорупційний ефект.