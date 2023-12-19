Зокрема, сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у Дії. Також у застосунку запускають послугу обміну сертифіката на житло у межах програми "єВідновлення".

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit 2023 заявив, що застосунок “Дія” стане одним із сервісів – провайдерів відбудови України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Дія” – це справді невіддільна частина нашого життя, суспільний інструмент. І не просто набір певних цифрових державних послуг у смартфоні чи на порталі. Сенс більший. “Дія” – це інструмент, який допомагає людині поставити державу собі в підпорядкування. Конкретному громадянину. Мінус чиновники. Мінус бюрократія. Мінус будь-який дискомфорт. Плюс – є плюси. І вони важливі. Плюс користь – дуже конкретна користь для людини”, – сказав президент.

Глава держави зазначив, що наразі користувачів “Дії” – 20 мільйонів громадян. Зараз “Дія” – це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів: “Від першого у світі цифрового паспорта до будівельних послуг та всеукраїнських опитувань”.

Зараз у “Дії” працюють послуги для внутрішніх переселенців, програма «єОселя», програма “єВідновлення”, купівля військових облігацій та програма “єВорог”, які дають змогу кожному допомогти Силам оборони та безпеки України. Допомога з безробіття, повернення вкладів, витяги з державних реєстрів і навіть сервіс шерингу авто.

“Кожен із понад 130 онлайн-сервісів у “Дії” означає, що прибрано понад 130 можливостей взяти хабар. І цей позитивний ефект вимірюється в мільярдах”, – зауважив президент.

Президент зазначив, що “Дія” стане одним із сервісів – провайдерів відбудови України. Ще в березні 2022 року запущено першу цифрову послугу відбудови. І вже понад пів мільйона українців подали повідомлення про пошкоджене майно.

За його даними, вже цьогоріч майже мільярд гривень буде виплачено сімʼям на відновлення пошкодженого війною майна.

“Другий етап програми “єВідновлення” – це вже відновлення майна, яке було зруйноване. Усе починається із заявки, завершується формуванням сертифіката – житлового сертифіката. Зараз його середній розмір – 2 мільйони гривень. І ось це – послуга, яку ми зараз запускаємо. Обмін сертифіката в «Дії» на житло. Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень – він стартовий. І далі послуга буде масштабуватися”, – повідомив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у «Дії». Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

Зі свого боку, глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що на Diia Summit презентували:

перереєстрацію авто в Дії без відвідування сервісного центру МВС,

е-Підприємець — 8 послуг для бізнесу за 1 онлайн-заявою,

автоматичні зміни у ФОП без участі людини та очікувань,

послуги для моряків без паперів і хабарів.

Тим часом глава МЗС Британії закликав спрямувати заморожені російські активи на відбудову України.