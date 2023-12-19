Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті

А ось про українських політиків, які дійсно воюють на фронті чомусь ніхто не пише.

Про наших можновладців, які «воюють» за кордоном у батальйонах «Монако» та «Мальдіви» написано багато. Як правило, це народні депутати, колишні чиновники та бізнесмени з псевдо опозиційної ОПЗЖ або владної «Слуги народу».

Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

До речі, на відміну від ізраїльтян. Ось нещодавно відомий блогер Сергій Ауслендер оприлюднив в YouTube інформацію про те, хто із ізраїльських політиків або їх близьких родичів воює. Це і наштовхнуло мене до публікації аналогічної інформації.

Але перед тим як перейти до нашого фронтового списку, хотів би зробити декілька важливих зауважень.

Перше. Список точно не повний, в ньому можуть бути помилки. Тому прошу мене за це заздалегідь вибачити. Надсилайте відомі вам факти, будем разом його доповнювати.

Друге. Вже бачу як тисячі ботів накинуться на цю публікації із сформованими у надрах ФСБ меседжами.

Наприклад: «на фронті воюють сотні тисяч, а він пише про десятки людей»; «сина Порошенка (Жданова, Гройсмана, Яценюка впишіть бажане вам прізвище) на фронт»; «що він нам бреше, всі сидять закордоном»; «розікрали всю країну, довели армію і народ до зубожіння, а тепер брешуть про захист від агресії».

Спростовувати цю маячну рашистської ІПСО, напевне марна справа. Розумний зрозуміє, ну а дурень і далі буде некритично мислити.

Скажу лише про Уряд Володимира Гройсмана. В його складі було 26 членів (саме міністрів, а не виконуючих обов’язки). З них 4 колишніх міністра з початком російської широкомасштабної агресії встали до лав ЗСУ, аби захистити країну.

Третє. Мова йде про політиків саме національного рівня. Про депутатів місцевих рад з різних партій вже були публікації, які підтвердили, що на фронті воюють представники усіх політичних сил: від провладних до опозиційних.

І на останок. Багато хто спитає, а чого він взагалі про це пише? Чи має він на це взагалі моральне право?

Тому коротко про себе: я є волонтером з літа 2014 року. Їздив до зони АТО з допомогою і будучи міністром, і будучи звичайним громадянином.

За декілька місяців до широкомасштабного вторгнення у мене був інсульт, паралізувало ліву частину тіла, півтора місяця я взагалі не ходив. З лютого 2022 року у Фонді «Відкрита політика» був створений проект Інформаційна оборона, в рамках якого ми протидіяли російській дезінформації.

З весни 22 року ми з моїми товаришами надсилали волонтерку ЗСУ, а з листопада минулого року я постійно їзджу на фронт із волонтерською допомогою. Був міністром молоді і спорту у 2014-2019 роках та народним депутатом 8 скликання.

Отже, нижче наш фронтовий список (як не дивно, це переважно колишні майданівці):

1. Олег Барна – народний депутат (2014-2019), загинув у 2023 році.

2. Олександр Турчинов – в.о. Президента України (2014), голова Верховної Ради (2014), секретар Рад національної безпеки і оборони (2014-2019).

3. Юрій Луценко – екс-Генеральний прокурор України, екс міністр внутрішніх справ, народний депутат декількох скликань, вимушений демобілізуватися у зв’язку із важкою хворобою.

4. Сергій Князев – екс очільник Національної поліції.

5. Андрій Крищенко – екс очільник київської поліції, діючий заступник голови КМДА.

6. Євген Нищук – міністр культури України (2014, 2016-2019), відомий актор та режисер.

7. Володимир Омелян – міністр інфраструктури (2016-2019), був контужений.

8. Ігор Насалик – міністр палива та енергетики (2016-2019), був нещодавно поранений.

9. Степан Полторак – міністр оборони (2014-2019), з початком широкомасштабної агресії повернувся до ЗСУ, виконував окремі доручення Головкома ЗСУ Валерія Залужного.

10. Тетяна Чорновіл – народний депутат (2014-2019).

11. Борислав Береза – народний депутат (2014-2019), вимушений демобілізуватися у зв’язку із хворобою.

12. Сергій Рудик – народний депутат попереднього та нинішнього скликання.

13. Анатолій Дирів – народний депутат (2014-2019), воює разом зі своїм сином.

14. Володимир Шкварилюк – народний депутат (2014-2019).

15. Степан Барна – голова Тернопільської обласної державної адміністрації, 2016-2019), до цього народний депутат.

16. Михайло Бондар – народний депутат попереднього та нинішнього скликання, воював в АТО, захищав Київ.

17. Ігор Лапін – народний депутат (2014-2019), воював в АТО.

18. Михайло Забродський – народний депутат (2019-2023), колишній командувач ДШВ, склав мандат народного депутата та повернувся до лав ЗСУ.

19. Андрій Іллєнко – народний депутат (2014 -2019).

20. Олекса Кайда – народний депутат (2012-2014).

21. Юрій Сиротюк – депутат Київської міської ради, автор терміну «Революція гідності».

Із нинішніх політиків (про кого я знаю) на фронті воює полковник СБУ Роман Костенко, народний депутат нинішнього скликання та державний секретар Міністерства молоді і спорту України Олексій Перевезенцев.

У квітні 2022 року був сформований окремий добровольчий батальйон «Свобода», яким командує мій добрий товариш по Майдану майор Петро Кузик

І на останок, не можу не сказати декілька добрих слів про колишніх очільників держави та уряду.

П’ятий Президент України Петро Порошенко постійно на фронті, його фонд надавав допомогу ЗСУ на мільярди гривень: від машин до дронів. У своїх закордонних поїздках (якщо нинішня влада випускає його закордон) жорстко відстоює наші національні інтереси.

Мій перший прем’єр Арсеній Яценюк очолює Київський безпековий форум, який протистоїть російський інформаційний та політичній агресії. Заходи, які проводить КБФ, об’єднують українських та західних політиків у захисті України. Арсеній Яценюк також надає багатомільйонну допомогу ЗСУ, особливо із постачання дронів.

Мій другий прем’єр Володимир Гройсман теж очолює волонтерську спільноту, яка допомагає ЗСУ на багато мільйонів гривень.

Мій добрий товариш екс міністр внутрішніх справ Арсен Аваков займається волонтерською допомогою фронту, зокрема надає ЗСУ високотехнологічні гаджети, за що йому окреме «спасибі» не лише від мене, а й від бійців з фронту.