Чи може невелика компанія протистояти олігархату? Може

Мені випала надзвичайна велика честь і нагода очолювати компанію Vorex LLC (м. Ері, Пенсильванія), яка з 2016 року спеціалізується на наданні послуг, виробництві та постачанні обладнання і товарів для підприємств газо- та нафтовидобувної галузей.

За майже вісім років існування компанії нам вдалося реалізувати проєкти в енергетиці у США, Італії, Литві, Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Бахрейні, Китаї, Азербайджані, Казахстані, Киргизстані, Туркменістані, Монголії. Партнерами Vorex LLC виступали компанії з перелічених країн, а також компанії з Великобританії, Німеччини та Швейцарії. Можемо похвалитися навіть власною сконструйованою інженерною розробкою – пересувними компресорними станціями для випробовування трубопроводів, виготовленими на основі агрегатів Knoх Western (США).

Пересувна компресорна станція для випробовування трубопроводів (інженерна розробка VorexLLC (США) на основі агрегатів Knoх Western (США)

З 2018 року після запровадження в Україні системи публічних закупівель я побачив нові можливості для нашої компанії і ми вирішили спробувати свої сили на публічних торгах через систему Prozorro. Аналогічні майданчики вже багато років існують на Заході, тому для мене ця сфера не стала новою. Підкреслюю, для нас було головним те, що система відкритих публічних торгів мала на меті зрівняти у можливостях всіх – і невеликих бізнесменів (таких як я), і крупних олігархів, адже працює вона за єдиним принципом: перемагає той, хто пропонує нижчу ціну.

Оскільки ми дуже ретельно підходимо до підготовки наших тендерних заявок та дбаємо про якість нашої продукції, нам вдалося перемогти у низці державних замовлень. Без корупції, без хабарів, без дзвінків «згори». Щоденною кропіткою працею.

Участю у тендерах на постачання труб та іншого обладнання для газовидобувної галузі Vorex LLCзекономила Україні $11,1 мільйонів бюджетних коштів, адже саме на таку суму наші ставки виявилися меншими за ставки конкурентів по торгах. Vorex LLC зекономила Україні гроші, які були спрямовані на соціальні проєкти та фінансування оборони України.

Зрозуміло, що успіхи невеликої американської компанії не могли залишити байдужими деякі українські олігархічні структури, які звикли працювати за принципом «дав хабар – отримав державне замовлення», «зателефонував – і конкурента викинули з ринку». Хіба може сподобатися олігархам, коли в умовах відкритої конкуренції вони починають втрачати прибутки? Звичайно, ні.

Чим успішнішою була діяльність нашої компанії в Україні, тим більший супротив ми зустрічали від українських олігархічних та бізнесових структур.

Починаючи з 2020 року, зусиллями групи Інтерпайп нам намагаються перекрити доступ до українського ринку. А з середини цього року компанія Інтерпайп не полишає спроб в українських судах перешкодити виконанню державних контрактів, у яких програла нашій компанії за ціною, але не може з цим змиритися. Ми уявляємо собі можливості Інтерпайпу та його бенефіціарного власника в українській судовій системі і знаємо, як олігархічні структури вибудовують свою співпрацю з українською Фемідою.

Окрім спроб заблокувати доступ нашої продукції на український ринок та нескінчені позови Інтерпайпу, ми зіткнулись також із медійними атаками та відвертою змовою національних гравців, яким Vorex LLC заважає наживатися на українцях та бюджетних коштах.

Абсурдність медійних атак на Vorex LLC дійшла до того, що мою компанію у недобросовісних ЗМІ почали називати «класичною фірмою-прокладкою» із «недійсною юридичною адресою» та штатом, який «складається з не більше ніж 5 осіб». У ході останньої медійної атаки було заявлено, що «Vorex LLC не здійснює жодної бізнес-діяльності ані на території США, ані в Україні» і працює з виробниками, які «після початку війни в Україні не припинили постачати китайські труби своїм російським клієнтам». Ми чудово знаємо, хто стоїть за цією атакою. Можу з упевненістю сказати, що публікація цих замовних матеріалів відповідає інтересам Інтерпайпу, який розширює фронт боротьби з Vorex LLC через неможливість грати з нами прозоро і конкурентно.

Мені цікаво, 40 тисяч тонн обсадних і бурильних труб, які Vorex LLC поставила підприємствам газовидобувної галузі України – це така ознака «фірми-прокладки»? Сорок тисяч тонн – це дві тисячі фур з продукцією! Непогані показники, як для «фірми-прокладки» «зі штатом не більше 5 осіб». Цікаво, чи багато з тих, хто публікує замовні матеріали щодо Vorex LLC, може в умовах війни забезпечити транспортні ланцюги для доставки двох тисяч фур у тому числі і на території, де відбувались бойові дії? Не думаю. До речі, про «штат не більше 5 осіб» було вкрай неприємно чути частині нашої української команди, яка під обстрілами вдень і вночі вивантажувала трубу з портів Рені і Чорноморська та витягала зі снігу застряглі фури, щоб вчасно поставити продукцію для держави. Всі ці люди із подивом дізналися, що вони «фірма-прокладка» та що їх «не більше п’яти осіб». Та у нас тільки на виробництві одночасно задіяно не менше 15 фахівців з якості. Не беручи до уваги інженерів та логістів.

Що там написали про наш офіс? Що у нас «недійсна юридична адреса»? Запрошую всіх (зокрема, і журналістів разом із Інтерпайпом), хто хоче переконатися у брехливості таких заяв, до нашого невеликого, але надзвичайно затишного офісу у невеличкому м.Ері за адресою 201 German Street, Erie, Pennsylvania. Дивним чином спрямовані проти Vorex LLC повідомлення у ЗМІ майже слово в слово збігаються із клопотаннями, які Інтерпайп подає в судах проти Vorex LLC. Автор, часом, не один і той самий?

Офіс VorexLLC у м.Ері (Пенсильванія)

Я привів Vorex LLC в Україну, тому що вірю, що Україна – країна можливостей. Вірю, що у найближчому майбутньому на рівні із «американською мрією» з’явиться і «українська мрія». Без корупції, без олігархів. Без спроб знищити твій бізнес тільки за те, що ти хочеш працювати чесно і не готовий давати хабарі, купувати суддів, правоохоронців та чиновників. Так, моя компанія зареєстрована у Пенсильванії США. І там я сплачую податки. З цих коштів йде і фінансова підтримка України. Я не використовую у своїй бізнес-моделі купу багамських, віргінських, кіпрських та панамських «прокладок», не веду комерційної діяльності в Росії. Інтерпайпу перш ніж влаштовувати атаки на Vorex LLC, варто було подивитися на себе.

Також час від часу зусиллями наших недобросовісних конкурентів лунає інформація про співпрацю з Росією. Американська компанія і співпраця з Росією. Ви серйозно? Примітно те, що такі заяви лунають на фоні документально встановленого факту, що Інтерпайп продовжує працювати в Росії, так і не ліквідував там свій офіс, хоча вже півроку як усюди заявляє, що припинив співпрацю з країною-агресором. Дивно чути безпідставні звинувачення на адресу Vorex LLC у той час, коли Інтерпайп продовжує сплачувати до російського бюджету мільйони податків. І не просто податків, а ще й ПДВ, який сплачується тільки тоді, коли компанія реалізує товари і послуги.

Мені і Vorex LLC немає що приховувати. Ми працюємо чесно і прозоро. Ми не будемо зраджувати своїм принципам і опускатися до рівня медійних атак і безпідставних звинувачень. Кожне моє слово підтверджується конкретними фактами.

Я виріс у Києві. Тут грав у хокей. Продовжую це робити і зараз. Знаю, наскільки у спорті і кожній справі важлива витримка та рішучість. Знаю, що медійні атаки на мене та мій бізнес посиляться. Знаю, що Інтерпайп задіє весь свій ресурс для того, щоб не допустити успіх Vorex LLC. Так, ми невелика компанія. У нас в різних країнах працює всього 54 співробітники. У нас немає «ручних» правоохоронців та міністерських виконавців на зарплаті, немає власних медіа ресурсів. Ми не користуємося привілейованим становищем, коли б в наших інтересах проводили торги без конкуренції чи скасовували б результати тендерів, де ми не перемогли. А саме так було на публічних торгах щодо закупівлі обсадних труб діаметром 245 мм і 508 мм.

Коли стало зрозуміло, що Інтерпайп програє, то публічні торги скасували і змінили умови тендеру таким чином, щоб Інтерпайп цим вимогам відповідав. Vorex LLC, своєю чергою, навпаки зазнає вкрай несправедливого та упередженого ставлення. Коли наша компанія перемогла у іншому тендері на поставку обсадних труб діаметром 339 мм і 245 мм, Укргазвидобування просто не підписало з нами контракт. Уявіть, під одних переписують умови тендерних процедур, а з іншими просто не укладають контракти після офіційної перемоги. І це в той час, коли державний сектор газовидобувної галузі відчуває нагальну потребу у такій трубі, що не є секретом. Публічно Україна нібито намагається відстояти свою енергетичну незалежність і наростити видобуток природного газу, а кулуарно зусиллями олігархів всі ці спроби зводяться нанівець. Хтось має за це відповісти? На мою думку, обов’язково. Невже інтереси Інтерпайпу вище за інтереси держави і необхідності встановити енергетичну незалежність?

За наводкою олігархічних структур наша компанія в Україні зазнає переслідувань зі сторони правоохоронців, постійних труднощів на митниці.

Ми змушені боротися і відстоювати кожну зароблену в Україні гривню тільки чесними методами, наскільки дорого б це нам не коштувало.

В першу чергу, я – бізнесмен. Але для ведення бізнесу в Україні маю дуже прикру ваду – готовність працювати тільки по Закону. Можливо, я б не був таким оптимістом, якби не бачив, як сотні тисяч українців сьогодні із вірою у краще майбутнє боронять Україну. Якщо вони вірять у світле майбутнє, то як не можу вірити я у те, що час олігархів мине і «українська мрія» стане реальністю?

Мені нема чого приховувати. Я і моя компанія чесно працюємо в США та ще 12 країнах. І дуже сподіваюся, що колись ми всі із посмішкою будемо згадувати ті старі буремні часи, коли Україну розривали олігархи.