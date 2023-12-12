Основні правила зберігання харчових продуктів у холодильнику

В сучасному світі, де якість продуктів і їх вплив на наше здоров'я стають основоположними питаннями, важливо не лише усвідомлювати процес вибору натуральних та якісних продуктів, але і розуміти, що збереження їх властивостей та смакових якостей — ключовий аспект забезпечення найбільшої користі від їх споживання. У цій статті ми детально розглянемо важливість правильного зберігання продуктів, адже саме від цього процесу залежить збереження їх корисних якостей. Ознайомтеся із нашими порадами, щоб забезпечити оптимальні умови зберігання продуктів та насолоджуватися їхньою природною смаковою гамою та корисними властивостями.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

1. Не зберігайте у холодильнику зайвого

Не варто захаращувати місце в холодильнику зайвими продуктами, адже чим більше вільного простору, тим краще циркулює повітря (що важливо для збереження свіжості продуктів).

Що потрібно зберігати без холодильника:

• цибуля, часник;

• цукіні, гарбуз, картопля (швидко загниють при низькій температурі);

• мед, варення;

• хліб (дуже вбирає запахи);

• шоколад (покривається білим нальотом);

• оливкова олія;

• консерви, закрутки;

• банани (швидко почорніють);

• екзотичні фрукти;

• огірки, баклажани, помідори (містять багато вологи).

2. Продукти повинні зберігатись у відповідних зонах

Потрібно в буквальному значенні розкласти все по поличках для дотримання правил температурного режиму зберігання продуктів.

Температура у холодильнику різниться у різних його зонах:

• Найтепліше місце холодильника – дверцята. Зона призначена для зберігання продуктів, що не швидко псуються. Це соуси, напої, спеції. Зазвичай у дверцятах зберігають яйця, але це поширена помилка - постійна зміна температури при відкриванні дверцят тільки знизить термін їх зберігання;

• Верхні полиці відмінно підходять для продуктів, що швидко псуються, таких як, наприклад, молочні та кисломолочні продуктів, м'ясо, риба.

• Нижче полиці оптимально використовувати для готової їжі та напівфабрикатів;

• Нижні ящики використовуються для окремого зберігання фруктів та овочів.

3. Періодично робіть прибирання холодильника

Не забувайте щонайменше раз на тиждень протирати полички холодильника і проводити ревізію: перевіряти термін придатності, щоб зрозуміти, що потрібно з'їсти в першу чергу, а що взагалі час викинути. Також не варто забувати про своєчасне проведення розморожування холодильника для його нормальної роботи.

4. Пакуйте продукти та їжу правильно

Ще одне важливе правило зберігання продуктів та готових страв – правильна упаковка. Упаковка допомагає утримувати вологу в продукті, захистити його від висихання та появи плісняви.

Яких правил слід дотримуватись:

• Не зберігайте продукти в целофанових пакетах – у них швидко утворюється конденсат, розмножуються бактерії;

• Тарілки та миски з готовою їжею накривайте харчовою плівкою, а ще краще зберігайте приготовлену їжу в контейнерах.

• Для копченостей, сирів, ковбас, випічки відмінно підійде пергаментний папір, він чудово "дихає";

• Для готових нарізок, закусок, риби, котлет тощо підійде фольга - вона добре герметизує і не дозволяє втрачати вологу;

• Для овочів та фруктів добре використовувати дерев'яні ємності або антибактеріальні килимки;

• Молоко після покупки краще переливати у скляну пляшку, а відкриті консерви перекладати у контейнер.

• Свіжу зелень краще покласти в банку з кришкою або поставити пучок зелені у склянку з водою на полиці.

5. Не розміщуйте гаряче в холодильнику

Дайте охолонути їжі до кімнатної температури, і лише після цього відправляйте її на полицю в холодильник. Гаряча їжа підвищить вологість у холодильнику і може навіть призвести до його поломки.

6. Дотримуйтесь товарного сусідства

До правил зберігання продуктів харчування також належить дотримання принципів товарного сусідства:

• Забороняється зберігати заморожені та охолоджені продукти разом.

• Не можна зберігати сухі та вологі продукти поряд (сухі вбиратимуть вологу).

• Не можна зберігати разом продукти, які вбирають і віддають запахи (продукти, що вбирають запахи - сорбенти, що віддають - сорбати).

• Не можна зберігати їжу поруч із сирим м'ясом або рибою. Це може сприяти зараженню готової їжі.

• Необхідно зберігати продукти розподіливши їх за категоріями (гастрономія, м'ясо, овочі, фрукти, бакалія тощо)

• Продукти зберігаються у заводській упаковці.

7. Продукти потрібно класти в холодильник одразу після покупки

Найчастіше приходячи з магазину, ми залишаємо пакети на кухні на якийсь час і відволікаємось (йдемо переодягатися, відпочивати і т.д.). Навіть нетривале знаходження продуктів при кімнатній температурі знижує їх терміни придатності (особливо для тих, що швидко псуються). І це не рахуючи часу, проведеного з пакетом у дорозі до будинку.

Запам’ятайте, що від правильності зберігання продуктів залежить їх якість, а отже і користь для організму.

Будьте здорові!