Три книжки видавництва Vivat здобули перемогу у премії GoodReads Книга року 2023

Мета видавництва Vivat – видавати для українських читачів найкращі, найновіші книжки різних жанрів. Тому ми завжди дуже прискіпливо обираємо тайтли для нашого видавничого портфелю: звертаємо увагу на якість тексту, на відгуки критиків та читачів. Зокрема, на профільній платформі GoodReads.

Учора вона оголосила список переможців п’ятнадцятої книжкової премії Книга року 2023. Серед п’ятнадцяти книжок, за які читачі віддали найбільшу кількість голосів, – три книжки, які вийдуть наступного року у нашому видавництві. Це трилер «The Housemaid's Secret» – друга частина роману «Служниця» Фріди Мак-Фадден. Перша частина вийшла друком цього року й отримала схвальні відгуки від українських читачів, бо це небанальний трилер з глибокими, багатогранними персонажами, від якого неможливо відірватися. Окрім паперової версії, є ще й електронна, тому читати можна будь-де щойно з’явилася вільна хвилинка.

Наступна книжка, яка вийде 2024 року у Vivat – янг-едалт «Check & mate» від Алі Гейзелвуд. Цю авторку ви можете знати за романтичною, чудово написаною комедією «Гіпотеза кохання», яку ми видали в січні цього року. Вона досі лідирує у топах продажів в більшості наших партнерських мереж. Придбати її можна і в паперовому, і в електронному форматах. «Check & mate» теж ромком, історія кохання в якому розгортається на шахматній дошці.

І третя наша книжка-переможниця – фентезі Лі Бардуґо «Hell Bent» про заплутаний світ, сповнений магії та реальних монстрів. Раніше ми переклали українською її книгу «Дев’ятий дім» та трилогію про орден Гриша, яка стала бестселлером The New York Times і була екранізована Netflix: «Шістка воронів», «Королівство шахраїв» та «Король шрамів». Зараз працюємо над електронним форматом «Королівства шахраїв» та «Короля шрамів».

Мені дуже приємно, що ці три книжки стали переможцями премії Книга року 2023 від GoodReads. Наразі це рекорд серед українських видавців. Але це не останні приємні книжкові новини для наших читачів. Адже у 2024 році ми запланували видати щонайменше 400 книжок. Тож слідкуйте за новинами нашого видавництва та готуйтеся купувати багато чудових книг українських та іноземних авторів.